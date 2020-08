Zingaretti ad Ascoli lancia Mangialardi: “Non consegniamo le Marche a chi mette a rischio il futuro delle imprese”

ASCOLI PICENO – Nicola Zingaretti è arrivato ad Ascoli per sostenere Maurizio Mangialardi. L’incontro, inizialmente previsto in piazza del Popolo, si è spostato per motivi legati al maltempo all’interno della Libreria Rinascita. Il segretario nazionale del Pd ha espresso rammarico per il mancato accordo con i Cinque Stelle definendola “un’occasione persa” e ha elogiato il candidato governatore, promotore di progetti credibili: “I problemi si risolvono con programmi seri”. Non sono mancate stoccate nei confronti del centrodestra: “Fa schifo chi cavalca i problemi per portare a casa i voti – ha detto il segretario Dem che si è rivolto ai giovani e ai commercianti -. I problemi ci sono e sono tanti ma non è vero che non possono essere risolti. Dopo anni abbiamo la possibilità di investire tanti soldi, duecento miliardi, grazie alla battaglia fatta in Europa. Non consegniamo le Marche a chi mette a rischio il futuro delle imprese e i diritti della gente. Noi combatteremo per la difesa e il rilancio delle Marche, che significa far eleggere Mangialardi”.