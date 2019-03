Servizio risposte alcologiche, Piunti: “Urbinati venga in consiglio. I suoi autogol come quelli di Niccolai”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eterna polemica fra Pasqualino Piunti e Fabio Urbinati. Lo scontro ora riguarda il servizio risposte alcologiche soppresso dall’amministrazione comunale.”E’ stato tagliato un servizio che funziona e che era diventato punto di riferimento per la cittadinanza”, aveva contestato il consigliere regionale.

Pronta la replica del sindaco, che ha invitato l’esponente Pd a presenziare al prossimo consiglio comunale. “Magari comprenderà qualcosa. Ma quello che mi stupisce è l’ennesimo tentativo di travestirsi da Chiellini per buttare la palla in calcio d’angolo e non rispondere nel merito dei tre ospedali proposti dai suoi compagni di partito, lui che negli anni ha cambiato almeno tre volte idea, rassicurare sui tagli al personale, sulle liste d’attesa, sulla situazione del pronto soccorso, sull’Utic che rispetto a Senigallia è a mezzo servizio, su oncologia e tanto altro. Chiedersi magari perché nascono spontaneamente comitati presieduti da professionisti della sanità, per quale motivo i comitati di quartiere sono preoccupati, come mai una commissione consiliare bipartisan ritiene di lavorare per un ospedale di primo livello sulla costa. Chi è stato legittimato a rappresentarci in Regione dovrebbe tutelarci e non farci essere sudditi di Pesaro ed Ancona, mentre la sua preoccupazione, ancora una volta, è risultata essere la difesa d’ufficio (pagata come ad un principe del foro) di quel potere che invece noi vogliamo combattere, coscienti che i cittadini del sud delle Marche pagano gli stessi soldi di quelli del nord e non hanno gli stessi servizi, anzi, la mobilità attiva che produciamo e la congrua spesa farmaceutica sono funzionali a ripianare i debiti di Torrette & Co”.

Piunti cita a sorpresa Comunardo Niccolai, calciatore divenuto celebre per i suoi autogol: “Per vestire i panni del campione azzurro c’è bisogno di coerenza e senso responsabilità, oltre che di rispetto dei cittadini, altrimenti si finisce per essere accostati più coerentemente ad un altro difensore centrale passato alla storia come recordman in fatto di autoreti”.