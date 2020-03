Nuova ordinanza di Ceriscioli: “Attività motoria solo in prossimità dell’abitazione”. Chiusi i parchi di tutte le Marche

E’ in arrivo una nuova ordinanza di Luca Ceriscioli che rende ancora più stringenti le direttive legate all’emergenza coronavirus. Il presidente della Regione ha infatti disposto la chiusura di tutti i parchi e di tutti i giardini pubblici dell’intero territorio regionale. Le disposizioni in merito all’uso della bicicletta o dello spostamento a piedi è che sono consentiti “esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche” come lavoro, ragioni di salute o altre necessitò come l’acquisto di generi alimentari”.

Nel caso in cui l’esigenza si l’attività motoria o l’uscita con i cani “si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”. La data inserita nel documento renderà l’ordinanza attiva dalla mezzanotte.