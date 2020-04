Ceriscioli attacca Conte in tv: “Ricorso al Tar ancora in piedi. Misure restrittive tardive”

Luca Ceriscioli va nuovamente all’attacco di Giuseppe Conte. Ospite a Quarta Repubblica, il governatore delle Marche è tornato sullo scontro col presidente del consiglio, risalente ormai agli inizi di marzo.

“Il ricorso al Tar è ancora in piedi ed è lì a segnare questo paradosso”, ha tuonato Ceriscioli. “Se il governo fosse partito da subito con misure restrittive avremmo visto un film un po’ diverso”.

Il presidente fa riferimento alla chiusura delle scuole, ordinata in un primo momento da Ceriscioli e poi smentita dal capo dell’esecutivo. “Il governo in una primissima fase non aveva capito cosa stava accadendo e leggeva questa iniziativa come una forma per spaventare i cittadini di fronte a un’emergenza controllabile”, ha insistito. “Invece le cose stavano diversamente, occorreva intervenire subito. La nostra lettura è che il virus era già arrivato, dovevamo prendere subito misure di contenimento”.

La posizione di Ceriscioli è stata sostenuta in studio, oltre che da Nicola Porro, anche da Maria Giovanna Maglie e dal direttore del Giornale Alessandro Sallusti.