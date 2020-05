Turismo, la Regione Marche lancia il nuovo sito internet

Un nuovo sito Internet, più attrattivo e interessante, per promuovere il turismo nelle Marche e indirizzarle verso una exit strategy dall’emergenza coronavirus in un territorio. già colpito dal sisma del 2016.

Il nuovo portale, presentato in videoconferenza dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, dall’assessore al Turismo Moreno Pieroni e dai funzionari del Servizio, promuove una forma di turismo ‘su misura’ per la regione eletta Best in travel 2020 da Lonely Planet, valorizzando il territorio, le ricchezze naturali e artistiche, integrando l’offerta con i tanti servizi a disposizione. Una delle novità è la possibilità di navigare scegliendo tra 17 cluster turistici, suddivisi in sottocluster, contenenti anche pacchetti viaggio caricati dagli operatori: dal bike al cinema, dai geni dell’arte ai parchi, dal trekking al turismo scolastico fino alla scienza e tecnica.

Possibile esplorare i vari punti d’interesse, mediante mappe con lo zoom, e creare percorsi personalizzati.