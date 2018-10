Turismo immobiliare, ad Offida si ritrovano gli esperti del settore. “All’estero sono innamorati dell’Italia”

OFFIDA – Il seminario su “Turismo immobiliare” ha richiamato ad Offida un gran numero di agenzie immobiliari ed esperti del settore. Il simposio, che si è svolto nei giorni scorsi all’Enoteca regionale, è stato patrocinato dal Comune di Offida ed organizzato dal Gate-away.com, portale di vendita di case per stranieri, con l’obiettivo di sensibilizzazione enti pubblici ad attuare iniziative in grado di attirare acquirenti stranieri nei loro territori, soprattutto se a rischio spopolamento.

Ad aprire il seminario è stato il primo cittadino Valerio Lucciarini che, nel suo intervento, ha riassunto i quasi 10 anni della sua amministrazione, in cui l’obiettivo è stato risanare il Bilancio per fare poi degli investimenti indispensabili per la promozione nazionale e internazionale della città e la conseguente crescita di Offida, fino ad arrivare, oggi, alla creazione di un brand e alla proposta di misure importanti come Zero tasse per tutti i nuovi residenti. Oltre all’esempio di Offida, è stato presentato anche quello di Gangi: un paese siciliano spopolato che, grazie all’ex sindaco Giuseppe Ferrarello che ha fatto un “bando al mondo”, con case a 1 euro e a poco prezzo, e ha ridato nuova vita al paese ormai fantasma finendo addirittura sulle pagine del New York Times.

Poi è stato trattato il caso di Sant’Angelo in Pontano (Macerata) dove degli stranieri, musicisti classici hanno pensato a un festival di musica per rianimare il borgo dopo il terremoto, con musicisti da tutta Europa e un pubblico anche internazionale. “Unico neo dell’evento, di è stato preso atto – spiegano gli organizzatori – è stata la totale assenza dei sindaci del territorio, tranne ovviamente il presente Lucciarini e l’assessore al Tursimo di Offida, Piero Antimiani, ai quali era rivolta una parte importante del seminario”. Gli acquirenti stranieri che comprano casa in Italia danno una forte una spinta all’economia locale aiutando così anche a ripopolare i piccoli borghi. Il portale ha presentato come esempio il “Caso Arpino” dove ormai si è insediata una comunità di stranieri, sempre in crescita, che vive lì per gran parte dell’anno.

“Attualmente Arpino (Lazio) è conosciuta più all’estero che qui in Italia – commentato il general manager Simone Rossi -. Spesso noi italiani non immaginiamo nemmeno come ci vedano dall’altra parte del mondo. Gli stranieri, lo ribadisco sempre, sono innamorati dell’Italia, del nostro clima, della nostra architettura, del nostro cibo, del vino e dell’artigianato. Occorre valorizzare tutto questo. Saperlo promuovere. Gli stranieri non aspettano altro che potervi trovare sul web”. A questo proposito Rossi ha ribadito come la professionalità sia fondamentale in tutti settori, soprattutto quando di chi ha a che fare con gli stranieri: rispondere a delle mail entro poche ore; essere cordiali risposta e non troppo telegrafici; ascoltare e proporre un immobile o qualunque alta cosa richiedano, rispettando il budget che hanno proposto; non essere sciatti nella presentazione delle immagini; rispettare gli appuntamenti per puntualità. “Niente di troppo difficile, ma loro ci fanno caso – continua Rossi, rivolgendosi alle agenzie – Spesso vi contattato dall’altra parte del mondo e hanno bisogno di fidarsi di voi”.