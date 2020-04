Su Rai3 il grido di dolore degli operatori turistici di San Benedetto: “Quest’estate non riaprirò”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una stagione turistica segnata dal punto interrogativo. Martedì sera Cartabianca ha raccolto le ansie degli operatori turistici di San Benedetto, preoccupati dalle conseguenze che l’emergenza coronavirus genererà sull’economia cittadina.

Il servizio, curato da Cinzia Torriglia, ha dato voce a diversi concessionari di spiaggia che al loro interno delle strutture ospitano anche dei ristoranti. “Una sala da 60 posti ora ne occuperà 14”, ha affermato Maurizio Pierantozzi. “Non ha senso, abbiamo deciso di non aprire. Ho telefonato a sei persone dicendo loro che la stagione con me non potranno farla”.

Massimiliano Pisani ha parlato di “situazione gravissima”, così come Roberto Ciferni, mentre l’albergatrice Enrica Ciabattoni ha provveduto ad elencare tutte le prenotazioni cancellate, tra potenziali turisti esteri e vacanzieri provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna: “Siamo completamente fermi. Abbiamo sanificato tutto, sperando che ci facciano riaprire. Non possiamo decidere di non lavorare, le tasse da pagare ci saranno. Ciò che è perso è perso”.