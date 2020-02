Sessanta milioni di contatti per lo spot di Nibali sulle Marche

Hanno raggiunto “complessivamente 60 milioni di contatti” gli spot in tv della Regione Marche e di Marche Outdoor con protagonista il campione di ciclismo Vincenzo Nibali. Lo fa sapere sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Luca Ceriscioli all’indomani dell’ultimo spot andato in onda durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo. Si tratta, osserva Ceriscioli a proposito dei 60 milioni di contatti per lo spot, di “una cifra importantissima che siamo certi genererà una crescita notevole in termini di presenze turistiche nel 2020. Già nel 2019 – ricorda – è stato registrato un +6%, segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta”.

“Lo dico – conclude il presidente – con la consapevolezza dell’attenzione che in questi giorni la Bit (Borsa internazionale del turismo di Milano) ci riserva. Andiamo avanti, perché la bellezza infinita delle Marche merita di essere apprezzata da tutti”.