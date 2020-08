“Monteprandone terra di spiritualità”, al via la seconda fase del progetto turistico

MONTEPRANDONE – Con il passaggio di consegne tra operatori avvenuto, alla presenza del Presidente del Consiglio Roberta Iozzi, parte ufficialmente la seconda fase del progetto turistico “Monteprandone terra di spiritualità”. Pensato dal Comune e finanziato dalla Regione Marche, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Marche del Fondo Sociale Europeo (POR Marche FSE) 2014/2020, coinvolgerà tre persone disoccupate, over 30 anni e residenti sul territorio comunale.

“Oltre a garantire l’apertura dello IAT, punto di Informazione e Accoglienza Turistica, e svolgere tour guidati del borgo – fa sapere il sindaco Sergio Loggi – Pamela, Barbara e Paolo collaboreranno con gli uffici comunali per sviluppare progetti di accoglienza turistica e con l’Amministrazione nell’organizzazione di eventi culturali in programma nei prossimi mesi. Buon lavoro ai nuovi arrivati e ancora un grazie a Natascia, Isabella e Sonia che, nella prima fase del progetto, hanno contribuito attivamente all’avvio di un percorso di crescita e sviluppo delle politiche turistiche e culturali del territorio”.