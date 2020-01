Marche Outdoor, il 18 gennaio a Ripatransone la Presentazione delle Modalità di Adesione al Cluster Bike Regionale

Si terrà Sabato 18 gennaio 2020, alle ore 10.00 presso il Teatro “Luigi Mercantini” di Ripatransone, la Presentazione delle Modalità di Adesione al Cluster Bike Regionale, evento organizzato in Partnership dai Comuni di Ripatransone e Cupra Marittima. L’iniziativa nasce con l’intento di dare seguito all’evento di presentazione del programma Marche Outdoor che ha avuto luogo a Cupra Marittima il 30 novembre 2019, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Moreno Pieroni.

Il convegno avrà l’obiettivo di presentare le modalità attraverso cui aderire al piano, oggetto di una campagna promozionale mirata da parte della Regione Marche, nonché i requisiti funzionali alla classificazione degli operatori turistici, delle attività imprenditoriali dei settori agricolo ed artigianale e delle realtà associative in ambito sportivo e culturale, soggetti target del progetto. Non solo un incontro divulgativo, ma una presentazione di specifiche azioni che permetteranno alle attività di abilitarsi per entrare a far parte del network cicloturistico regionale.

“È fondamentale alimentare l’interlocuzione tra i rappresentanti istituzionali ai fini dello sviluppo di un ecosistema in cui soggetti pubblici e privati operino congiuntamente per la crescita del territorio”, afferma il Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Stiamo riscontrando un forte interesse sul tema del cicloturismo, vogliamo quindi fornire a tutti i portatori di interesse strumenti concreti per poter sfruttare questa importante opportunità di sviluppo del nostro tessuto economico”, conclude il Sindaco di Ripatransone.