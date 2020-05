Le Marche paradiso della bicicletta. La regione protagonista su Rai 1. VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Marche paradiso del bike. Uno slogan quanto mai attuale, soprattutto in questa fase due, dove gli spostamenti in bicicletta sono altamente consigliati.

A sottolineare le virtù della regione è stata anche la televisione, con un servizio dedicato andato in onda mercoledì su Rai1 all’interno di Uno Mattina.

“Il cicloturismo era uno dei nostri progetti più importanti prima dell’emergenza”, è il commento del governatore Ceriscioli. “E sarà uno dei pilastri da cui ripartiremo appena sarà possibile. E’ turismo per tutti, è sostenibile, è una formula che ci permette di rispettare le norme di sicurezza sanitaria per il distanziamento, è uno dei modi migliori per scoprire la nostra meravigliosa regione.Sono orgoglioso di aver investito su questo progetto che sarà subito spendibile. Ripartiremo, gradualmente, con responsabilità, senza strappi, ma di certo possiamo guardare verso l’orizzonte”.

Tra le bellezze immortalate anche l’immancabile lungomare di San Benedetto.