La stagione balneare parte il 29 maggio. L’accesso alle spiagge libere sarà garantito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione balneare partirà il prossimo 29 maggio. La notizia è stata confermata durante la videoconferenza organizzata dall’Anci Marche con i sindaci dei comuni costieri della Regione, l’assessore regionale al turismo e l’ammiraglio comandante del dipartimento marittimo.

L’appuntamento, al quale ha preso parte anche Pasqualino Piunti, è stato utile per comunicare le azioni e le misure per garantire l’utilizzo del litorale nella stagione balneare in emergenza covid.

L’accesso alle spiagge libere sarà garantito, ma sarà necessario rispettare il distanziamento fisico tra le persone. “I bagnini è giusto che si occupino del mare – dice Piunti – tuttavia potrebbero essere di supporto nel segnalare alla polizia locale e alla Capitaneria di porto degli eventuali assembramenti”.

Piunti precisa però che nel caso la situazione diventasse ingestibile potrebbe ricorrere alla chiusura delle spiagge libere.