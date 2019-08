Italia-Russia, il Comune esulta: “San Benedetto si conferma regina delle Marche. Abbiamo chiuso con la ciliegina”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una bellissima giornata di sport e una meravigliosa vetrina per San Benedetto”. L’amministrazione comunale esulta per il risultato, non solo sportivo, di Italia-Russia.

Undicimila presenze all’interno di un Riviera delle Palme tirato a lucido.

“San Benedetto si è dimostrata ancora una volta regina delle Marche e città dello sport – afferma il sindaco Piunti – c’era tanta gente composta e entusiasta. Il servizio d’ordine è stato impeccabile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Pierluigi Tassotti, che ha voluto godersi una piccola parte di match dallo schermo presente in sala stampa. “Volevo vedere l’effetto in tv. E’ stato meraviglioso, le immagini trasmesse erano bellissime. Abbiamo anche vinto agevolmente, era importante. Diciamo che abbiamo chiuso la stagione estiva con la ciliegina sulla torta”.