Grottammare, un mare di atleti per la Maratonina dei Bersaglieri

GROTTAMMARE – Sabato 8 settembre alle ore 17 il Lungomare di Grottammare sarà teatro della 2° edizione della Maratonina del Bersagliere, gara podistica competitiva sulla distanza di 8 Km, che anche quest’anno sarà affiancata da una passeggiata ludico-motoria lunga 4 Km, il 2° Memorial al Bersagliere Luciano Maranesi. Entrambi gli eventi, patrocinati dal Comune e dalla Regione Marche, sono organizzati dal Club Ischia, in collaborazione con la UISP – Unione Italiana Sport Per tutti e con l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sez. E. Toti di Grottammare, con l’intento di creare un’occasione di divertimento e condivisione nel segno dello sport e del movimento, temi da sempre cari ai Bersaglieri. Il percorso della gara partirà dalla Pineta dei Bersaglieri (situata sul Lungomare De Gasperi presso il confine con San Benedetto), dove gli atleti si ritroveranno alle ore 15.30 per poi partire alle 17, correndo lungo un tragitto che dopo esser giunto al Centro Velico “Le Grotte” farà ritorno al punto di partenza. I podisti saranno cronometrati con chip elettronico e l’assistenza medica sarà assicurata da un’ambulanza dotata di defibrillatore cardiaco.

“La Maratonina sarà una vetrina per Grottammare, e contribuirà a far conoscere la nostra città a molte persone anche in un periodo di bassa stagione come quello del mese di settembre” – afferma il Vicesindaco Alessandro Rocchi – “Dopo il successo della prima edizione, siamo felici di collaborare nuovamente con la Sez. Enrico Toti, che ringrazio poiché è molto attiva e contribuisce sempre con grande entusiasmo agli eventi ai quali è chiamata a partecipare”.

“Ringrazio il Comune per averci dato questa possibilità” – ha dichiarato il Presidente del Club Ischia e della Sezione Enrico Toti, Pino Egidio Scartozzi – “Per noi è importante omaggiare così la memoria di Luciano Maranesi, un nostro associato. Vogliamo far crescere questo evento sportivo e fare sì che coinvolga atleti provenienti da tutta Italia”.

Alla Maratonina del Bersagliere potranno partecipare tutti i tesserati FIDAL, UISP o di altro ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e in regola con le norme attuali che regolamentano la partecipazione alle gare podistiche su strada e della tutela sanitaria dell’attività agonistica sportiva, purché siano regolarmente tesserati per l’anno 2018. La quota di partecipazione alla gara è di 7€ (6€ per possessori di chip personale MySDAM): le iscrizioni potranno essere inviate entro le 24.00 di giovedì 6 settembre 2018 al fax 0736775210 o all’indirizzo email [email protected] . La passeggiata ludico-motoria è invece aperta a tutti, con tassa di iscrizione di 4€.