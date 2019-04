Eventi per bambini, Comune e operatori creano il brand ‘Free Ki’

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le manifestazioni estive dedicate ai bambine potrebbero avere una denominazione originale: “Free Ki”. Due parole, composte da un termine in inglese e una in giapponese, che unite si tradurranno in ‘libera energia’.

Ma ‘Free Ki” è anche un chiaro omaggio al dialetto sambenedettese, che con “frechì” indica proprio il mondo dei giovanissimi.

Il brand comparirà certamente nella promozione dell’evento che uscirà dal tavolo del turismo. A fine mese operatori e amministrazione si rivedranno per ufficializzare la scelta, con il circo Takimiri che resta sempre in pole position.