Estate, spiagge chiuse di notte e ombrelloni distanti 5 metri. Vietate partitelle e animazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa estate non si potrà accedere in spiaggia nelle ore notturne. La limitazione è contenuta in una bozza di regolamento redatta dalla Regione Marche che, di concerto con la Prefettura, impedirà l’ingresso nell’arenile dalle 23 fino alle 6 del giorno dopo.

Il motivo è legato alla volontà di non vanificare le procedure di sanificazione adottate dai concessionari nell’ambito della lotta al coronavirus.

Una proposta in tal senso era stata promossa dalla Confesercenti. Per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Indicazioni giungono anche per quel che riguarda la distanza tra gli ombrelloni che toccherà i 4,5 metri, mentre quella tra le file raggiungerà i 5.

I bagnanti dovranno rispettare l’obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro nel corso di ogni permanenza e attività sull’arenile e scogliere e durante la balneazione.

Saranno vietate molto probabilmente le attività ludico sportive come beach volley, beach soccer, ping-pong, bocce e biliardino. Stesso discorso per le attività di animazione, capaci di favorire assembramenti di persone.

Gli accessi allo stabilimento dovranno avvenire in modo ordinato, con gli chalet che potranno optare per una pianificazione nei confronti della clientela basata su fasce orarie.