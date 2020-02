“Crollo del turismo ad Acquaviva. In cinque anni -90% di presenze”

ACQUAVIVA PICENA – “Crollo del turismo ad Acquaviva”. L’accusa arriva da Acquaviva Futura che analizza i dati del Sistema Statistico Regionale della Regione Marche. “Il sindaco ha sicuramente ha una visione diversa visto che ha dichiarato sui social che il turismo acquavivano si sta risollevando”, denuncia il gruppo consiliare.

I numeri fanno riferimento al periodo che va dal 2013 al 2018.Dobbiamo constatare che le sue affermazioni non combaciano con la triste realtà dei numeri. “Gli arrivi nel nostro paese sono passati da 3.252 a 459 con un crollo dell’85,9%. Se consideriamo le presenze la situazione peggiora, passando da 17.512 del 2013 a 1.407 del 2018 con un calo del 91,97%”.

Prosegue l’opposizione: “Al momento, l’unica cosa che stiamo toccando con mano sono i danni creati, non solo agli addetti a lavori, ma a tutte quelle attività commerciali che negli anni basavano una parte dei propri incassi proprio sulle presenze turistiche. Il danno che stanno subendo gli albergatori, i commercianti e i ristoratori è sotto gli occhi di tutti”.

Come giustificazione viene allontanata quella legata al terremoto di quattro anni fa. “Abbiamo messo a confronto i dati di Acquaviva con Monterpandone e Monsampolo per evitare eventuali giustificazioni. Crisi e terremoto producono danno su un territorio, non colpiscono chirurgicamente un singolo paese”.