Coronavirus, turismo sambenedettese in allarme: “Prenotazioni di Pasqua bloccate”. Timori per le defezioni dal nord Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comprensibilmente preoccupati. L’emergenza coronavirus sta generando allarme tra gli operatori sambenedettesi che, martedì pomeriggio, sono stati protagonisti di un lungo confronto con l’amministrazione comunale.

Al tavolo del turismo è stato sottolineato il successo ottenuto sul web dal video promozionale di Impiglia e Cagnetti, tuttavia i pensieri maggiori sono stati comprensibilmente rivolti alle ripercussioni che il ‘rischio contagio’ potrà avere sugli arrivi e le presenze in riviera.

Se il sindaco Piunti non intende drammatizzare, non essendo stati registrati per ora in città episodi di positività, dall’altra parte gli albergatori fanno sapere di essere di fronte ad uno scenario già ampiamente compromesso. Il periodo pasquale è attualmente bloccato, con strutture che hanno già visto sfumare prenotazioni estive.

I timori sono legati all’estero, ma anche all’Italia. Molti vacanzieri provengono infatti da Veneto, Piemonte e Lombardia.

La richiesta generalizzata resta quella della sospensione della tassa di soggiorno che, in teoria, dovrebbe coprire il periodo 15 giugno-15 settembre. Le parti si rivedranno nelle prossime settimane.