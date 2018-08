Borsa del Turismo, dieci giorni dedicati alle zone del sisma. Contatti con Di Maio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da città dell’accoglienza a luogo di ripresa e rinascita. San Benedetto si prepara alla Borsa del Turismo del centro Italia in programma dal 24 agosto al 2 settembre. L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà all’interno del Centro Agroalimentare, che garantirà 5 mila metri quadrati di spazi coperti per stand, vendite, degustazioni, incontri e convegni.

Il progetto MULA (acronimo di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) intende mettere insieme attori economici delle quattro regioni colpite dal terremoto del 2016 al fine di valorizzare le tipicità settoriali legate al mondo del turismo e dell’agroalimentare.

Gli stand presenti saranno complessivamente 105, di cui 55 istituzionali e 50 di enogastronomia.

Cofinanziato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil (che insieme formano il Comitato Sisma Centro Italia), la Borsa del Turismo vedrà all’opera 45 grandi tour operator provenienti da Italia e tutta Europa (tra cui Germania, Svizzera, Russia, Belgio, Olanda e Gran Bretagna) e 40 presidenti di Cral, associazioni di dopolavoro aziendale.

Sarà anche un’occasione per gli operatori turistici di San Benedetto. Gli albergatori potranno infatti presentare il prodotto in vista della futura stagione estiva o, in aggiunta, offrire un ventaglio di proposte per il periodo di bassa stagione.

La fiera prenderà il via alle 19, per proseguire fino alle 24. Non mancheranno spettacoli serali, conditi da musica e intrattenimento. Verrà inoltre messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito che circolerà lungo tutto il lungomare, da San Benedetto fino a Martinsicuro.

Nelle passate settimane il Ministero dello Sviluppo Economico ha garantito la sua partecipazione con uno stand ad hoc. Si starebbe pertanto lavorando ad una visita sul posto del ministro Luigi Di Maio. I contatti sono partiti prima di ferragosto. Da valutare se gli impegni successivi ai fatti di Genova renderanno fattibile la trasferta.