Volley, conferma in blocco per le alzatrici della De Mitri

PORTO SAN GIORGIO – Inizia da qui la presentazione del gruppone che andrà a costituire le rose delle formazioni di serie B2 e di serie C di Volley Angels Project. Dopo l’ottimo rendimento offerto nello scorso campionato, è giunta la riconferma in blocco in cabina di regia per la De Mitri – Energia 4.0 che giocherà in serie B2 per il terzo anno consecutivo. Alessandra Nardi e Gaia Gulino (la migliore coppia di alzatrici viste finora), infatti, saranno le palleggiatrici della squadra rossoblù anche per la prossima stagione, pronte a scatenare le bocche da fuoco e a proporre idee e qualità nella distribuzione del gioco. Alessandra Nardi è una palleggiatrice marchigiana (nata a Corridonia nel 1999) di 175 cm e proprio nella nostra regione ha militato per due stagioni in serie B2, prima con la formazione della sua città e poi con la Conero Volley Ancona. Dopo un campionato nel quale ha indossato la maglia del Montecassiano in serie C, è giunta lo scorso anno alla De Mitri, alternandosi in campo all’altra giovanissima palleggiatrice Gaia Gulino. La giocatrice, siciliana di Bronte, è alla sua terza stagione nelle Marche e sarà una delle due alzatrici della rosa che disputerà il campionato di B2, ma anche della formazione Under 19 che, grazie anche al suo apporto, si presenta al nastro di partenza molto agguerrita e determinata a raggiungere traguardi prestigiosi. Anche in questo reparto, dunque, è stata privilegiata la continuità da parte dello staff tecnico capitanato dal direttore tecnico Daniele Capriotti, una continuità che in casa rossoblù si augurano possa diventare l’arma in più per fare bene nella prossima stagione.