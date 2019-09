Vis Pesaro – Samb, cinquecento biglietti per i tifosi rossoblu. Al via la prevendita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È iniziata la prevendita per Vis Pesaro-Sambenedettese, gara in programma domenica 8 settembre, ore 17.30, allo stadio “Benelli” di Pesaro. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili senza obbligo di supporter card tramite il circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 14€ + 4% di prevendita (Intero) e 10€ + 4% di prevendita (Ridotto*). Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso e la prevendita terminerà alle ore 19 di sabato 7 settembre. I tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti sono 500.

*Ridotto riservato a donne, over 65, ragazzi con età compresa fra gli 11 e i 14 anni, persone con disabilità compresa tra il 50% e il 99%. I ragazzi under 10 entreranno gratuitamente.

I punti vendita VivaTicket del territorio sono i seguenti:

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima (AP)

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare (AP)

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto

Betn1

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Erre Disco Effe

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio del Tronto

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli (Ap)

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare (Ap)

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone (Ap)