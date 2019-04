Un sambenedettese alla finalissima del Torneo delle Regioni. Simone Gagliardi del Torrione tra i big della rappresentativa Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Torrione alla finalissima Allievi del Torneo delle Regioni. Grande soddisfazione per il 17enne Simone Gagliardi che, ieri, nella finale del Torneo delle Regioni è sceso in campo con la maglia della rappresentativa marchigiana nella finale contro la Lazio.

La formazione Marche si è arresa perdendo per due a zero contro gli avversari ma il match è arrivato al termine di una serie di vittoriosi incontro con Liguria, Friuli Venezia Giulia e Lombardia e dopo il pareggio con la Sicilia. Per il centrocampista del Torrione Calcio anche un gol in questo importante torneo nel 2-0 contro il Friuli Venezia Giulia.