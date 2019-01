Tennis under 14, il team Marche è vice campione alla Coppa d’Inverno

La Regione Marche si conferma ai vertici del tennis italiano, laureandosi vice campione alla Coppa d’Inverno 2018, il prestigioso torneo a squadre per rappresentative regionali under 14, riservato alle annate 2004 e 2005. Da venerdì 28 a domenica 30 dicembre, presso il Centro Tecnico Federale di Tirrenia, si sono svolte le Final Four della manifestazione giunta all’undicesima edizione, che ha visto sfidarsi le quattro migliori regioni italiane giunte all’appuntamento finale dopo le vittorie a novembre dei rispettivi gironi di qualificazione. Marche, Liguria, Lazio e Veneto hanno dato vita a 3 giorni di ottimo tennis con tanti talenti in mostra.

Il team Marche, capitanato da Marco Sposetti e Massimo Grazioli, dopo aver battuto il Veneto nella prima giornata per 5 a 1 e replicato contro il Lazio per 4 a 3 il giorno seguente, ha dovuto cedere nella sfida decisiva contro la Liguria che ha conquistato il titolo battendo la nostra squadra per 4 a 3 . Entrambe con 6 punti in classifica si è dovuti ricorrere al regolamento della manifestazione secondo il quale in caso di parità nel girone viene presa considerazione la squadra vincitrice dello scontro diretto. Un po’ di amaro in bocca per i nostri ragazzi che comunque sono stati protagonisti di un ottimo torneo e di una stagione esaltante con la conquista del titolo di campioni d’Italia alla Coppa Belardinelli. La rappresentativa marchigiana era composta da Nadine Barbarossa, Yaima Perez Wilson, Federica Urgesi, Andrea Meduri, Filippo Mazzola, Edoardo Principi.