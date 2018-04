Tennis, Stefanini e Ormaechea staccano il pass per gli Internazionali d’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Jacopo Stefanini e Paula Ormaechea vincono l’Open BNL delle Marche e staccano il pass per il Foro Italico. I due tennisti hanno trionfato nell’ultimo atto delle pre qualificazioni agli Internazionali BNL D’Italia 2018 in un fine settimana di sole, mare e di numerosi spettatori.

250 iscritti al via, il tabellone maschile si è giocato sui campi in terra rossa di un club ricco di storia e fascino come C.t. Maggioni di San Benedetto de Tronto mentre il femminile è andato in scena al circolo F. Beretti di Grottammare ,un vero gioiello sulle rive dell’Adriatico. Nel maschile a trionfare è stato il tennista toscano Jacopo Stefanini, classe 96 tesserato per il TC Prato, che in finale ha battuto Davide Della Tommasina per 6-4 6-2.

Nel femminile la regina indiscussa dell’Open BNL è stata l’argentina Paula Ormaechea. Ex 59 della classifica mondiale, Paula tornerà a Roma 4 anni dopo la sua ultima partecipazione. Al C.T. Beretti ha sgretolato le certezze di tutte le avversarie fin dal primo match. In semifinale si è sbarazzata di Alessia Di Pietro con un perentorio 6-0 6-0. In finale nemmeno una tennista esperta come Anna Floris ha potuto opporsi al suo tennis praticamente perfetto. 6-0 6-2 il risultato a favore della Ormaechea che una settimana fa si è sposata, a Perugia, con il forte pallavolista e connazionale Luciano De Cecco. Per lei non poteva esserci miglior regalo di nozze…

Grottammare e San Benedetto hanno chiuso quindi anche nelle Marche le pre quali agli internazionali BNL d’Italia 2018 ed il bilancio è decisamente positivo sia nei numeri che per il livello degli iscritti come afferma il Presidente della FIT regionale Emiliano Guzzo, presente alle premiazioni- :” una formula, questa delle pre quali, che ha registrato un gran successo di partecipanti. Abbiamo avuto un incremento del 5 per cento sul totale degli iscritti rispetto al 2017, un +10 per cento tra i giocatori di seconda e terza categoria. La fase finale è stata la ciliegina sulla torta con tennisti di livello nazionale e internazionale che si sono affrontati in due locations che non hanno nulla da invidiare al Principato di Monaco”.