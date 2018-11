Simone Vagnozzi entra nello staff del Maggioni. Il tecnico di Cecchinato insegna a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il C.T. Maggioni pensa in grande. E lo fa con i fatti. Un importante rapporto di collaborazione è stato ufficializzato tra il circolo sambenedettese e Simone Vagnozzi, il tecnico di Marco Cecchinato ed anche di Stefano Travaglia.

“Da un mese –spiega il presidente Afro Zoboletti– Vagnozzi è con noi e collabora con lo staff tecnico del C.T. Maggioni, con l’obiettivo di fare crescere i nostri agonisti. Stiamo parlando di un coach di altissimo livello che darà una mano ai nostri maestri per proseguire nel percorso di crescita iniziato dieci anni fa. Un rapporto che potrà avere sbocchi importanti per tutto il movimento tennistico sambenedettese”.

“Abbiamo instaurato –è Simone Vagnozzi che parla- questo rapporto con il Maggioni. L’obiettivo è quello di portare la mia esperienza nelle Marche dopo avere lavorato a Bolzano e Milano. Il circolo rivierasco mi ha cercato e prospettato un progetto estremamente interessante. Con lo staff esistente c’è piena sintonia ma ciò che conta è che a San Benedetto ci sono strutture all’avanguardia un progetto organizzativo importante ed un torneo challanger tra i più importanti d’Italia”.

Vagnozzi ricostruisce la sua carriera. “Sono stato –dice- numero 160 dell’ Atp e per diversi anni mi sono allenato a Bolzano con Seppi. Da quattro stagioni ho intrapreso la carriera di coach. Dopo avere allenato per un anno Gianluca Quinzi, ora sto lavorando con Luca Cecchinato che nel 2018 dal numero 180 del mondo è passato al numero 20. Ora allenerò anche Stefano Travaglia. La nostra base è a Bologna ma nel periodo in cui sarò a casa, abito ad Ascoli Piceno, collaborerò con il Maggioni. Seguirò i ragazzi, confrontandomi con i maestri della scuola”.

“Vagnozzi –dice Luigi Valentini diesse del circolo sambenedettese- per il nostro circolo rappresenta un valore aggiunto. In questo ultimi periodo abbiamo avuto un boom di iscrizioni per la scuola tennis. Ben 120 nuovi ragazzi che vanno ad aggiungersi ai 40 agonisti che già abbiamo. Tre, quattro di loro stanno anche provando ad entrare nei circuiti maggiori. Il nostro obiettivo è quello di formare uomini ed atleti”.

Il C.T. Maggioni parteciperà ai campionati a squadre nazionali di serie B e C. Per il primo è stato chiuso l’accordo con il maceratese Edoardo Lamberti. 21 anni sta già partecipando al circuito Futures dell’ Atp. Andrà a fare compagni a Andrea Attrice, Piercarlo Cocciò, Cristian Valentini, Davide Gabrielli, Davide Melchiorre e Luigi Castelletti. La serie B inizierà tra marzo ed aprile 2019. La formazione di serie C, ancora in fase di allestimento, è per ora formata dal capitano Luca De Berardinis, Giovanni Medori, Luigi Giorgini, Simone Zoboletti, Davide Grossi e Matteo Rosso. I maestri della scuola tennis sono invece Luca De Berardinis, Lilly Consolani, Piercarlo Cocciò, Silvia Santori, Andrea Attrice, Riccardo Di Giacinti. Preparatore atletico Matias Paolicelli.