Serie D, al via il campionato elettronico. Le squadre si affronteranno con la Play Station, c’è anche una marchigiana

Si inaugura oggi il primo campionato sperimentale eSerieD con i 20 eTeam di Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Villafranca Veronese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre e Sorrento. “La competizione che da questo pomeriggio vivrà la sua prima giornata del Round 1 – spiegano dalla Lega Nazionale Dilettanti – apre di fatto la strada all’istituzione del campionato ufficiale eSerieD che, ci auguriamo presto, camminerà di pari passo a quello sui campi di gioco in erba, amatissimo, e seguito da migliaia di tifosi. Attraverso lo schermo del computer sarà infatti possibile vivere l’emozione di un gol, di una vittoria o masticare l’amaro di una sconfitta. Con questo spirito la Lega Nazionale Dilettanti ha voluto organizzare, nell’ambito del progetto #iogiocoacasa, la prima competizione su PlayStation e FIFA 20 destinata ai sodalizi della “Quarta serie” che abitualmente si affrontano in stadi gremiti. La declinazione eSport di storici club del calcio italiano come Palermo, Mantova, Lucchese, Taranto, Savoia e tanti altri, sono quindi pronti a scaldare i cuori dei tifosi, perché le intense emozioni suscitate dalla maglia e dai colori della propria squadra del cuore, non conoscono frontiere o distinzioni”.

La telecronaca di Giuseppe Di Giovanni interesserà oggi il match tra Villafranca Veronese e Taranto. Il team pugliese si presenta con il capitano Pierluca Pizzaleo, tarantino doc che oltre ad amare i giochi elettronici, è un ottimo uomo spogliatoio. Di professione fa il portiere (over), ma su FIFA ha la tentazione di uscire dalla porta. Insieme a lui Antonio Ferrara e Salvatore Pelliccia, due under, rispettivamente classe ’99 e ’00. Amici inseparabili, stanno chiudendo la seconda stagione consecutiva con la maglia del Taranto ed agiscono solo in tandem: esterno basso sinistro il primo, esterno basso destro il secondo. Fanno tutto insieme, vivono insieme, mangiano insieme e quindi, giocoforza, giocano insieme anche in questa sfida alle altre big della Serie D. Entrambi sono già nel mirino di importanti club professionistici. Gli altri due “tasselli” del Taranto eSport rispondono ai nomi di Paolo Serafino e Davide Perrini, due autentici prodotti della Juniores del club rossoblù che si sono distinti in questa stagione, prima che l’emergenza Coronavirus ne interrompesse il travolgente cammino. Da gennaio si allenano in pianta stabile con la prima squadra: Paolo Serafino pulsanese classe ’01 è un attaccante che nelle movenze ricorda l’airone Caracciolo ed ha già esordito in serie D. Davide Perrini difensore crispianese classe ’02, ha invece collezionato diverse panchine ed era prossimo all’esordio in serie D. Rappresentano entrambi, insieme a molti altri, la bontà di un vivaio che si fa strada nel mondo del calcio che conta e dal quale ripartire per continuare a crescere. Il team veneto si presenta con il suo capitano Nicolas Amabile, milanese e attaccante centrale che funge anche esterno sui campi in erba. Con lui Filippo Strada, capocannoniere del Villafranca con più di 10 goal all’attivo in questa stagione e Massimo Camilli anch’esso “puntero” della prima squadra. A completare il team blu amaranto i due cugini Michael e Gaetano Soriente compagni di “Play” del capitano.

Round 1 – prima giornata

Bitonto – Mantova

Chieri – Torres

Grosseto – Mestre

Messina – Trastevere

Palermo – Virtus Bolzano

Pro Sesto – Sorrento

Sanremese – Recanatese

Savoia – Lucchese

Turris – Ostia Mare

Villafranca – Taranto

I match oggetto di telecronaca, come da palinsesto, saranno registrati e pubblicati sul canale youtube della LND. Tutti gli aggiornamenti, i risultati, la classifica e i contenuti editoriali, saranno invece disponibili sul sito esport.lnd.it/it/esport e sulle piattaforme social della Lega Nazionale Dilettanti.