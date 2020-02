Samb femminile, ancora una vittoria. Battuta la Jesina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una grande prestazione la Sambenedettese femminile ha battuto 6 a 5 la corazzata Jesina che, avendo un turno di riposo con la prima squadra che milita in serie C ha utilizzato diverse calciatrici normalmente impiegate in quella categoria dove la squadra iesina naviga tra le prime posizioni.

Un’autentica impresa, dunque, quella compiuta dalle rossoblu di mister Silvestro Pompei che continuano a mantenersi ai vertici del campionato Eccellenza Marche ancora imbattute.

Al di la della vittoria, la Samb ha confermato di essere la squadra più in forma del campionato sfoderando una prestazione di elevato livello tecnico, tattico e di grande determinazione che ha completamente annullato il gap con calciatrici che militano in una categoria superiore.

Sale, quindi, l’autostima delle rossoblu che dopo aver battuto anche la fortissima Jesina hanno acquisito la consapevolezza di essere una squadra di spessore che, se mantiene la giusta concentrazione, è la gran favorita per la vittoria finale come hanno dichiarato allenatori e dirigenti di tutte le squadre affrontate fino ad oggi dalla Sambenedettese.