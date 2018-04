Samb, Bacinovic recupera e si allena con il gruppo. Biglietti per Bassano in vendita fino a sabato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà attiva fino alle 19 di sabato sera la prevendita per il match tra Bassano e Sambenedettese. I tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketland2000 e il giorno della gara la biglietteria ospiti rimarrà chiusa.

E’ prevista, inoltre, anche la vendita in modalità “Home Ticketing”, ovvero la stampa del biglietto a cura dell’acquirente, direttamente dal proprio pc CLICCANDO QUI.

Il costo del biglietto per il settore ospiti (tribuna coperta) è di 12,00€ + i diritti di prevendita. Inoltre, per l’occasione, le autorità competenti hanno reso noto che i residenti nella regione Marche potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti e solo se in possesso di tessera del tifoso. E’ stata inoltre prevista l’incedibilità del titolo di ingresso per la gara.

Intanto Bacinovic, che nei giorni precedenti all’incontro di sabato aveva lavorato a regime ridotto, è tornato a far parte del gruppo che oggi si è ritrovato per la ripresa delle attività in vista della prossima trasferta. Alcuni fastidi hanno invece tenuto Gabriele Bove lontano dal campo di allenamento.