Rugby, per la Samb arriva subito il riscatto. Forlì “distrutta” 57 a 10

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bruciante sconfitta dell’ultimo turno pronto riscatto della FI.FA. Security Unione rugby San Benedetto che batte con il netto risultato di 57-10 il Rugby Forli 1979. Partita a senso unico, nove le mete realizzate, che ha visto i padroni di casa dominare l’avversario in tutti gli aspetti del gioco, sia nelle fasi statiche che nel gioco aperto e finalmente con una salita difensiva efficace con una pressione che non ha permesso all’avversario di sviluppare nessuna trama offensiva.

I risultati degli altri incontri del girone promozione di C1 permette alla FI.FA. Security di raggiungere un meritato secondo posto in classifica che la pone come candidata più autorevole nella lotta con la capolista Imola. La formazione scesa in campo : Scarpantonio, Ghidini, Valeri, Fulvi, Castelletti, Scipioni, Alesiani, Alesi, Pellei, Zazzetta, Patragnoni, Del Prete A., Alemanno, Coppa, Mignucci. A disp. Benigni, Celani, Del Prete, Felici.

Nella mattinata ha giocato la formazione under 14 con l’Anconitana rugby 50-33 il risultato finale, prestazione in chiaro scuro dei giovani di mister Citeroni che dopo aver dominato il primo tempo nel gioco e nel risultato, subisce una parziale rimonta nel secondo che ha messo in pericolo il risultato finale. Il prossimo turno vedrà la FI.FA. Security Unione rugby San Benedetto impegnata in casa con la Polisportiva Abruzzo, l’appuntamento è al Campo Nelson Mandela domenica 31/03/2019 con inizio alle ore 15.30 mentre in mattinata giocherà l’under 16 con inizio alle ore 11.