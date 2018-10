Rugby, Fi.Fa. Security vince la prima gara del campionato ad Ancona

ANCONA – Esordio positivo della FI.FA. Security S. Benedetto nel campionato di serie C1 di rugby,la formazione dei coach Laurenzi ed Alfonsetti si imposta nettamente sul campo dell’Unione rugbystica Anconitana per 0-34 frutto del dominio in tette le fasi di gioco soprattutto in mischia e nelle touche. Le mete sono state realizzate da Alemanno 2, Fratalocchi, Alesiani ,e De Lucia , con le trasformazioni di Alesi 1 e del Prete 2 e la trasformazione di un calcio piazzato sempre di Del Prete.

La fomazione scesa in campo : Ghidini, Jemmali, Valeri, Coppa, Celani, Alesiani, Del Prete, Alesi, Fratalocchi, Gianfreda, Patragnoni, De Prete A., Alemanno, De Lucia, Mignucci. A disp. Straccia, Muratore, Pellei, Benigni, Coccia, Scipioni, Squicciarino.

Il prossimo turno vedrà la FI.FA. Security impegnata in casa con la Polisportiva Abruzzo rugby l’appuntamento e al Campo Nelson Mandela in Zona Agraria domenica 21/10/2018 con inizio alle ore 15.30.