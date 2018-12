Rugby, a Chieti la Fifa Security non va oltre il pareggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend di trasferte per la FIFA. Security Unione rugby San Benedetto che a visto impegnate tutte le squadre della società dal mini rugby alle formazioni Under 14, Under 16 e Seniores di serie C1 tutte fuori casa, s’inizia venerdì con l’anticipo dell’under 16 sconfitta ad Ancona ma con la rosa numericamente aumentata che paga ancora un gap di esperienza con formazioni più preparate; sabato l’under 12 impegnata a Jesi vince due dei tre incontri disputati, mentre domenica l’under 14 a Fano un triangolare vince con i Falchi ma deve cedere la posta ai padroni di casa del Fano giocando in modo apprezzabile pur con la assenza di diversi giocatori.

La formazione Seniores è stata impegnata a Chieti contro la Polisportiva Abruzzo con risultato finale di 18 – 18, partita dai due volti con un primo tempo che dopo l’iniziale vantaggio con la meta di Alemanno grazie ad un intercetto di Pellei vede la FI.FA. Security subire ben diciotto punti da un avversario fisico che mette a frutto anche gli spazi concessi per la mancata copertura preventiva nel triangolo allargato, dopodiché la squadra ricomincia faticosamente a giocare e con la meta di Felici accorcia le distanze chiudendo il primo tempo 18-10.

Nel secondo tempo la FI.FA Security si riorganizza, anche dopo i cambi forzati del primo tempo di De Lucia e del mediano di mischia Del Prete, e recupera il risultato con un calcio piazzato ancora di Felici e una meta di mischia con moule avanzante fissando il risultato a 18-18, pur commettendo alcuni errori nelle touchè e soprattutto nei calci di trasformazione che sono stati tutti sbagliati e che avrebbero portato a ben altro risultato.

La formazione scesa in campo: Scarpantonio, Ghidini, Valeri, Scipioni, Celani, , Alesiani, Del Prete, Straccia, Coppa, Gianfreda, Pellei, , Del Prete A., Alemanno, De Lucia, Mignucci. A disp. De Lucia M., Muratore, Benigni, Alesi, Tosti, Felici Squicciarino.

Il prossimo turno vedrà la FI.FA. Security Unione rugby San Benedetto impegnata in casa con il Banca Marche Macerata, mentre nella mattinata si giocherà un raggruppamento dell’Under 14 L’appuntamento è al Campo Mandela in zona Agraria a S. Benedetto domenica 09/12/2018 con inizio degli incontri alle ore 10.30 e alle 14,30.