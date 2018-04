Per la Samb Volley è la domenica delle finali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 29 aprile si svolgeranno tre importantissime finali per la Samb volley che potrebbero rappresentare il più alto momento dell’anno sportivo.

In primo luogo l’under 14 femminile di Maurizio Medico (foto), fiore all’occhiello della società che a Castelferretti si giocherà il titolo regionale che darà il pass per le finali nazionali a Tortolì (Sardegna) nel venturo mese di maggio. La prima sfida sarà contro Collemarino, per poi affrontare La Nef. Fischio d’inizio alle ore 11:00 e finale prevista per le ore 17:00.

A Rapagnano e Torre San Patrizio si terrà la final four del torneo under 18 femminile, fresca di qualificazione. Avversarie delle rossoblu saranno Pagliare volley, pallavolo Sibillini ed Emmont. La Happy Car giocherà la semifinale alle ore 10:30 a Rapagnano contro quest’ultima, con l’obiettivo di affrontare la finalissima in programma a Torre San Patrizio alle ore 16. Sempre domenica, Grottazzolina ospiterà la final eight dell’Under 13 maschile 3×3 che vedrà due squadre impegnate e che cercheranno di fare bella figura.

Torneo delle province: stoico terzo posto per la formazione femminile: Nonostante l’assenza di Massimo Ciabattoni e con il supporto di Maurizio Medico e Francesco Quercia, la rappresentativa provinciale femminile Ascoli-Fermo ha ottenuto il terzo posto nel torneo marchigiano delle province svoltosi mercoledì a Camerino (per il settore maschile) e a San Severino Marche (per quello femminile).

Un terzo posto tutt’altro che deludente con due partite vinte su 3, 3-0 contro Macerata e 2-1 contro Ancona, in cui le rappresentanti picene hanno giocato alla pari con le avversarie a dispetto dei problemi pervenuti. A vincere il torneo femminile è stata la rappresentativa della provincia di Pesaro che ha ottenuto il successo grazie ad un doppio 3-0, uno dei quali a discapito delle ragazze picene. Quarto e ultimo posto per la rappresentativa maschile, raramente incisiva nel corso del torneo vinto dalla rappresentativa maceratese.

Per la Happy Car hanno partecipato i seguenti tesserati:

ASCOLI-FERMO MASCHILE: Marco Cameli, Riccardo Collina, Samuel Marchetti, Alessio Olivieri, Fabio Massimo Paccoi, Andrea Paoletti, Daniele Pignati

ASCOLI-FERMO FEMMINILE: Nausica Acciarri, Iris Elezi, Giada Pulcini