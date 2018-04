Diavoli Verde Rosa sempre più in alto. Fratalocchi e Bovara in nazionale, Girolami primo delle Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine settimana intenso per gli atleti della Diavoli Verde Rosa impegnati in due importanti appuntamenti; da un lato Alessandro Fratalocchi (in coppia con Alessia Gambardella) e Kevin Bovara (in coppia con Matilde Matteucci) hanno partecipato al Raduno della Nazionale per la specialità coppia artistico che si è svolto a Rimini dal 6 al 8 aprile accompagnati dai loro tecnici Ivan Bovara, Laura Marzocchini, Alessandro Bontempi e Valeria Fabiani.

Dall’altro lato quattro atleti (Alessandro Girolami, Eliza Lavia, Andrea Zomparelli e Maria Elisa Simonetti) hanno preso parte alla prima fase del Campionato Regionale Uisp che si è svolto a Fermignano (PU) seguiti dall’allenatrice Martina Foschi.

Alessandro Girolami ha conquistato il titolo regionale nella Formula 4 A con una prestazione convincente; Andrea Zomparelli, cresciuto tecnicamente rispetto alla fase provinciale, ha vinto la medaglia di bronzo nella “Formula 1 A”.

Maria Elisa Simonetti si è piazzata al decimo posto nella “Formula 1 C” mentre purtroppo Eliza Lavia, dopo il prova pista, ha deciso di non prendere parte alla competizione a causa dei postumi di un infortunio al ginocchio accorso il giorno prima della gara.

Un ringraziamento particolare a Alessia Giannelli, tecnico che è rimasto a San Benedetto del Tronto per prepare gli atleti che saranno impegnati nella seconda fase del Campionato Regionale Uisp che si svolgerà a Camerano il 14-15 aprile. Soddisfatto il Presidente Anna Maria Laghi per l’ottimo lavoro di squadra fatto dallo staff tecnico.