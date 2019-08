Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach vincono la ventesima edizione del King & Queen on the Beach

CIVITANOVA MARCHE – Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach sono il King & Queen 2019 Offertevillaggi.com edizione del ventennale. Alla IPLEX Arena hanno sconfitto in finale Giulia Toti e Matteo Ingrosso. La milanese Breidenbach, nella finale contro Giulia Toti, sceglieva come scudiera proprio Jessica Allegretti che fa coppia con la Toti in campionato italiano, mentre Giulia chiedeva aiuto alla regina uscente Eleonora Annibalini.

La gara prendeva subito una piega positiva per Breidenbach-Allegretti che chiudevano il primo set 21-9. Nel secondo set sembrava esserci una riscossa di Toti – Annibalini, ma anche il secondo set terminava sul 21-10 in 20 minuti. Un 2-0 netto che portava al gradino più alto dell’Offertevillaggi.com Sara Breidenbach. Nella finale maschile il quattro volte King of the beach Paolo Ficosecco si scontrava per la corona con Matteo Ingrosso.

Il beachers di Falconara Marittima sceglieva come partner il gemello Paolo Ingrosso mentre Matteo Ingrosso si avvaleva della forza della gioventù dell’azzurro Tobia Marchetto campione italiano under 21. La finale si annunciava esplosiva ed equilibrata tanta qualità in campo. Il match di finale si alternava sul punteggio, si avanzava punto punto. Il pubblico presente sulle tribune straripanti della IPLEX Arena gradiva lo spettacolo. Poi sul 18 pari si chiedeva l’intervento del medico, Matteo Ingrosso aveva accusato un malore.

Il dottore controllava Matteo che non continuava la finale dando forfait. Stress, emozione e gran caldo fermavano l’atleta nato a Fortaleza e decretavano la vittoria di Paolo Ficosecco che per la quinta volta si laureava King of the beach. Tra le finale femminile e maschile riprese da Sky Sport c’era il match di esibizione King of Heroes con i vncitori delle prime edizioni, l’americano Robert Heidger Re nel 2000, poi l’olimpionico di Sidney Andrea Raffelli primo italiano a vincere il King of the beach, il norvegese Jorre Andrè Kjemperud presente allae prime edizioni, e Riccardo Lione che rappresentò l’Italia alle Olimpiadi di Pechino.

Vinceva la coppia formata da Andrea Raffaelli e Jorre Andrè Kjemberud che superavano Robert Heidger e Riccardo Lione regalando emozioni e tanta commozione a Fulvio Taffoni che venti anni fa creò quest’avventura ed oggi è riuscito a festeggiare le venti edizioni. Al termine incoronazione di Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach con il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e gli assessori Maika Gabellieri e Roberta Belletti.