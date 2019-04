Pallamano, sconfitta indolore per Monteprandone. “Ma dobbiamo migliorare”

TERAMO – Niente chiusura in bellezza, ma cambia poco: il quinto posto in classifica dell’HC Monteprandone era già in ghiaccio. Sostanza identica allora, ma forma che invece è la sconfitta di Teramo, sul parquet dei Lions, nel recupero della 20esima giornata. Si tratta del settimo stop stagionale per i blu, che salutano il torneo di serie B, girone Marche-Abruzzo, con il resto del bilancio che recita 13 vittorie e 2 pareggi, 634 gol fatti e 570 subiti (differenza, +64).

In Abruzzo la squadra di coach Vultaggio parte malissimo, tanto che i padroni di casa dopo 20 minuti comandano di 9 reti. L’HC, nonostante la mollezza in difesa, accorcia prima dell’intervallo sul meno 5 (17-12).

Nettamente migliore la prestazione dei blu nella ripresa, tanto che a 10 dalla fine è 27 pari. Ma due ingenuità e un paio di esclusioni temporanee segnano la gara. Eppure sul 33-31 abruzzese Monteprandone spreca il contropiede che poteva di nuovo riaprire i giochi. Finale, 34-31.

Il commento di coach Andrea Vultaggio: “In virtù della classifica, sconfitta indolore. Sono soddisfatto delle prove di Khouaja e Marco Di Girolamo, che nonostante la giovane età si sono fatti valere, giocando grossi spezzoni di partita. Sono invece un po’ deluso per le prestazioni scialbe e con poco coraggio di alcuni elementi, dai quali mi aspetto molto di più. Ma non voglio essere troppo severo: abbiamo chiuso il campionato con 28 punti, quando in molti ci davano per spacciati e non credevano in noi”.

Quindi, la stoccata di Vultaggio: “Dai ragazzi pretendo un miglioramento nella prossima stagione. Sono per natura uno che punta sempre al massimo e finire il torneo con troppe assenze ingiustificate o quantomeno non programmate, aspetto che ci ha fatto perdere gare ampiamente alla nostra portata, proprio non mi va giù. Ecco, il mio auspicio è che il prossimo anno si riesca ad allestire un gruppo completo e competitivo dalla prima all’ultima giornata. Solo così potremo ambire al salto di categoria. In chiusura ringrazio tutti: dirigenti, collaboratori e atleti”.

Questi i giocatori schierati da Monteprandone a Teramo e le rispettive marcature: Giambartolomei, Pantaleo 12, Cani 4, Campanelli 11, Parente 3, P. Funari, Lattanzi, M. Di Girolamo 1, Salladini, Khouaja, Curzi, Tritto, Carlini, A. Di Girolamo.