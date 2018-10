Pallamano, Monteprandone conquista il memorial Iadarola

MONTEPRANDONE – Sei anni dopo il Memorial Daniele Iadarola torna a casa. L’Handball Club Monteprandone lo alza per la terza volta nella storia delle 11 edizioni disputate (nel 2011 e 2012 i precedenti successi). Ma la notizia è soprattutto un’altra: ufficiali i gironi della stagione di serie B 2018/2019, al via il 20 ottobre prossimo. Tutto confermato: sarà raggruppamento Marche-Abruzzo. Insieme a Monteprandone, le “sorelle” Camerano, Chiaravalle, Falconara e Ancona, oltre a Pescara, Guardiagrele, Lions Teramo, Chieti, NHF Teramo, Città Sant’Angelo e L’Aquila.

Intanto, la prova generale in vista del campionato ha fornito risposte incoraggianti. L’Hc, con l’unica novità del mercato estivo, l’ex Nazionale Under 21 Leonardo Pantaleo, prima supera agevolmente Guardiagrele (23-15 il risultato), poi in finale batte Chiaravalle, stavolta in modo un poco più sofferto, 24-20, grazie anche a un Giambartolomei super tra i pali.

Nella prima semifinale, Chiaravalle-Pescara 17-14, con lo stesso Pescara che dopo cede il terzo posto a Guardiagrele (14-27).

E così l’Handball Club fa suo il Memorial Daniele Iadarola, il torneo settembrino dedicato al giocatore morto nel 2006, figlio del padre della pallamano monteprandone, Pasquale. Il commento di coach Andrea Vultaggio: “Sono moderatamente soddisfatto. Si sa, le amichevoli pre-campionato lasciano il tempo che trovano, ma vincere aiuta a vincere, quindi ci prendiamo questa piccola soddisfazione sperando possa servire da spinta per l’inizio del campionato”. E ancora: “Ottime prove di tutti, con una sottolineatura per la catena di destra, dove i nostri mancini Pantaleo e Grilli ci garantiscono tante soluzioni diverse per sviluppare il gioco” conclude coach Vultaggio.

Curiosità: in occasione dell’undicesimo Memorial Iadarola, l’Hc è tornata a vestire blu. Probabile che questa torni a essere la prima divisa.