Pallamano, Monteprandone capolista ospita Falconara

MONTEPRANDONE – Vietato fermarsi: è il comandamento dell’HC Monteprandone, da ripetere per l’intera settimana. In attesa che domenica – già, diversa dal solito la collocazione della partita interna – Falconara faccia visita ai blu.

La terza vittoria consecutiva (la quarta stagionale) ha fatto balzare a quota 8, ossia in testa al girone Marche-Abruzzo di serie B, i ragazzi di coach Vultaggio, in compagnia del favorito Cus Ancona (con quattro gare disputate anziché cinque) e dell’HC Pescara, battuta giusto domenica scorsa, al termine di una sfida assai combattuta (29-25 il risultato).

Ma il bello viene adesso. Lo ha fatto notare lo stesso Vultaggio subito dopo l’impresa in terra d’Abruzzo. Si torna al Colle Gioioso, fin qui violato solo dal citato Cus Ancona: l’HC Falconara è reduce da due successi e altrettanti capitomboli. Per la sfida ai Falchetti coach Vultaggio dovrà valutare la manciata di atleti non al massimo della condizione già dalla trasferta di Pescara.

Parentesi finale sul settore giovanile. En plein di vittorie per l’Under 15, che martedì ha battuto il Cus Ancona a domicilio (13-43). E bene è andata pure all’U17, che in casa ha superato Camerano di misura (38-37).