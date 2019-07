Pallamano, al via l’avventura Interamnia per l’under 14 di Monteprandone

MONTEPRANDONE – Dopo Göteborg, Teramo. Dopo la 50esima Partille Cup, l’edizione numero 47 dell’Interamnia. Il luglio esagerato dell’Under 14 dell’Handball Club Monteprandone prosegue in Abruzzo. E anche stavolta per i ragazzi allenati da Andrea Vultaggio c’è la possibilità di misurarsi con una competizione di valore internazionale. La manifestazione che ha precettato 122 squadre provenienti da 32 Nazioni in rappresentanza di 4 continenti, oltre a 45 arbitri di 17 Paesi, è scattata ufficialmente con la cerimonia d’apertura di lunedì sera.

L’HC Monteprandone, rientrato dalla Svezia solo domenica, è partito ieri, accompagnato dal dirigente Raffaele D’Andrea. Blu nel girone D. Il debutto mercoledì 10 luglio, alle 12.30, contro l’UKS Spartacus A (Polonia). E nel pomeriggio, alle 15, il derby con la Pallamano Chieti. Altro doppio impegno giovedì: alle 12 con l’Elektromos S.E. (Ungheria), alle 18.45 contro l’Anilana Lodz A (Polonia). Venerdì 12, alle 10.30, l’ultima gara della fase di qualificazione ai quarti di finale, con il TJ JM Chodov (Repubblica Ceca). Rispetto alla Partille Cup, non ci sono De Angelis e Cammisa. Convocato invece Simone Giambartolomei, figlio di Cristiano, che poche settimane fa ha annunciato l’addio alla pallamano dopo avere difeso la porta della prima squadra HC in serie B.

Di seguito, nel dettaglio, i 15 ragazzi dell’U14 che parteciperanno all’Interamnia: Lorenzo Capocasa, Matteo Vagnoni, Mirko Salladini, Lorenzo Petroni, Wasim Khouaja, Simone Giambartolomei, Marco Di Girolamo, Moreno Salladini, Daniele D’Andrea, Alessandro Tritto, Riccardo Simonetti, Giulio Pompei, Morgan Caucci, Davide Evangelista, Francesko Cela.