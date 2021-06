Maurizio Domizzi è il nuovo allenatore della Fermana

La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2021 – 2022 a Maurizio Domizzi. Il tecnico è reduce dall’esperienza con il Pordenone che ha portato alla salvezza in Serie B, con il 15esimo posto finale, dopo aver guidato nella prima parte di stagione la formazione Primavera neroverde.

Da calciatore vanta un curriculum di primissimo livello con 285 partite e 20 reti in Serie A, 146 partite e 3 reti in B oltre a 54 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Udinese, Venezia, Napoli, Sampdoria, Modena, Ascoli, Brescia e Livorno dopo l’esperienza nelle giovanili della Lazio. Per lui anche 29 presenze nelle Coppe Europee tra Europa Legue e qualificazioni alla Champions League.