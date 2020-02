Maratonina di Centobuchi, domenica al via la trentunesima edizione con un nuovo tracciato

MONTEPRANDONE – Domenica 16 Febbraio 2020 si svolgerà la trentunesima edizione della Maratonina di Centobuchi. La classica competizione è inserita nel calendalio Fidal ed è valida per il Gran Prix Strada Marche 2020. La gara, organizzata dalla Nuova Podistica Centobuchi – Monteprandone, si svolgerà su di un percorso rinnovato completamente e pianeggiante.

Il nuovo tracciato sulla distanza di dieci chilometri costituirà una prova particolarmente impegnativa per i tantissimi atleti che provengono da ogni regione d’Italia. La gara valida anche per il 13° Criterium Piceni & Petruzi Running 2020 avrà come testimoniale d’eccezione l’ex azzurro Denis Curzi.