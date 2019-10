La Samb si allena in Veneto poi rientrerà a San Benedetto. Tre punti alla testa per Gemignani

Rossoblu in campo questa mattina ad Abano Terme prima del rientro a San Benedetto del Tronto. Consueta seduta di scarico e ripristino atletico per i titolari, lavoro tecnico di preparazione alla partita per tutti gli altri.

Andrea Gemignani, durante uno scontro di gioco, ha riportato una ferita lacero-contusa al capo che è stata medicata con 3 punti di sutura all’ospedale di Padova. Si è fermato ieri mattina anche Francesco Orlando che ha accusato un problema al flessore e ora si sottoporrà a esami specifici. Problema muscolare al soleo invece per Frediani che ha già iniziato le terapie del caso. Fermo ai box anche Rocchi dopo la lussazione al gomito. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a visita specialistica.