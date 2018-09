Serie C, i risultati del pomeriggio. Fermana a reti bianche col Feralpi

In attesa del match tra Teramo e Sambenedettese arrivano i risultati degli incontri disputati questo pomeriggio per il girone B della serie C. L’Imolese ha vinto in trasferta in Lombardia battendo per 2 a 1 il Giana Erminio. Il Sudtirol continua a vincere e, dopo la vittoria con il Teramo della scorsa settimana, ha vinto per 1 a 0 anche a Ravenna grazie ad un gol di Fink.

Il Renate, che domenica aveva vinto a San Benedetto pareggia a Vicenza per uno a uno infine la Fermana strappa un punto in trasferta al Feralpisalà pareggiando per zero e zero. Ieri sera il Rimini aveva battuto la Triestina.