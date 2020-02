Il Teramo esonera mister Tedino. Squadra all’allenatore della Primavera

TERAMO – Bruno Tedino non è più l’allenatore del Teramo. Il tecnico di Treviso è stato infatti sollevato dall’incarico dalla società biancorossa. Fatale al tecnico veneto la sconfitta casalinga di sabato scorso con il Monopoli, ma più in generale un ruolino di marcia non del tutto in linea con i programmi societari.

Al posto di Tedino arriva sulla panchina del Teramo Cetteo di Mascio, allenatore della Primavera che questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento. La formazione biancorossa tornerà in campo sabato pomeriggio alle 15 a Rieti.