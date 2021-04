Il Porto d’Ascoli vince il derby della Riviera. Petrini segna nella ripresa e blinda i tre punti

GROTTAMMARE – Il Derby della riviera se lo aggiudica il Porto D Ascoli per 1-0. Per i ragazzi di mister Ciampelli arrivano tre punti fondamentali per continuare la corsa per il primo posto, mentre per la formazione di mister Zazzetta si registra comunque una buona prova che dimostra che il Grottammare può giocarsela a viso aperto con tutti.

CRONACA Al minuto 10 il palo leva la gioia del gol a Napolano, al 23 Palanca para su una conclusione velenosa di Puglia, al 6 del secondo tempo è ancora Napolano che colpisce il palo su punizione, al 10^ Iovannisci su punizione impegna Testa che risponde presente e mette in calcio d angolo . al 25^ si sblocca la partita su un uscita sbagliata di Palanca, Petrini ne approfitta e porta in vantaggio gli ospiti. Negli ultimi minuti succede poco, il Grottammare prova a pareggiare la gara ma il Porto D Ascoli riesce a tenere il vantaggio e porta a casa la vittoria e i tre punti

TABELLINO :

GROTTAMMARE: Palanca , Mancini ( Galli 77^) , Carminucci , Traini , Porfiri , Jallow ( Amadio 80^) , Haxhiu ( 80^ Massaroni ) , Mascitti ( De Panicis 55^) , Iovannisci ( Tanzi 85^) , Cisbani . A disposizione Finori, Paniconi , Cangiano , Acciarri , Allenatore Massimiliano Zazzetta

PORTO D ASCOLI: Testa , Petrini , Pasqualini , D Alessandro , Passalacqua , Sensi , Evangelisti ( Traini 90^) , De Cesare , Puglia ( Rossi 60^) , Napolano , Battista ( Fabrizi 77^). A disposizione Cannella , Orsini , Massi , Cinaglia . Allenatore Davide Ciampelli Arbitro : Lupinski di Abano Laziale Reti : 70^ Petrini Ammoniti : Battista, Petrini , De Cesare.