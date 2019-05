Handball, due giocatori dell’HC Monteprandone convocati per il Trofeo delle Aree

MONTEPRANDONE – Il terzino classe 2005 Marco di Girolamo e il centrale del 2006 Wasim Khouaja: sono due i giocatori dell’HC Monteprandone convocati dal Ct Settimio Massotti in vista del Trofeo delle Aree che si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno a Benevento. Il terzino classe 2005 Riccardo Simonetti, invece, figura quale riserva nella lista diramata dal coordinatore tecnico dell’Area 6 (Marche-Abruzzo) e quindi verrà precettato solo nel caso qualcuno si infortuni.

Per la società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini, dunque, la soddisfazione di vedere due ragazzi del settore giovanile alla manifestazione nazionale al via a fine mese. Prima, però, l’ultimo raduno: appuntamento a Cingoli sabato 25 e domenica 26 maggio, con 32 atleti (tra maschi e femmine) convocati da Massotti e dai suoi collaboratori Max Bordoni, Nicolas Jose Analla e Cristiano Giambartolomei (portiere dell’HC Monteprandone in serie B).