Gli atleti della scuola Morelli protagonisti alla Coppa Karate Giovanile

CUPRA MARITTIMA – Anche questa domenica gli atleti della Scuola Karate Morelli hanno affrontato la trasferta a Porto Recanati per la 5° Coppa Karate Giovanile, impegnati questa volta nella competizione erano i più piccolini dalla categoria 2011 alla categoria 2007.

La manifestazione sportiva ha avuto la presenza di molte società di Karate del territorio Marchigiano e dalla vicina Umbria, molte centinaia di piccoli atleti si sono affrontati nelle diverse prove; Forme , Combattimento Dimostrativo , Percorso Ginnico.

Gli atleti della Scuola Karate Morelli provenienti dalle diverse sedi, (Pedaso, Cupra Marittima, Montalto delle Marche) hanno ottenuto il terzo posto nella classifica finale delle società presenti.

In complesso i risultati sono i seguenti; 6 Medaglie d’Oro, 7 medaglie d’Argento e 9 Medaglie di Bronzo, la squadra era formata questa volta da 18 elementi delle categorie giovanili, prossimi appuntamenti, il 15 Ottobre si torna in trasferta per una competizione a Fossombrone (PU) ed il 25 Ottobre per l’Hanami 2018, si gioca in casa, (Pedaso) Giornata dedicata alla cultura Giapponese, dove i Karatekas sono stati invitati a tenere una dimostrazione di Karate durante l’evento.