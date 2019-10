Giro d’Italia 2020, la carovana salterà il Piceno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stavolta niente passaggio per il sud delle Marche. La 103esima edizione del Giro d’Italia salterà il territorio Piceno, al contrario percorso quest’anno con l’attraversamento di San Benedetto e Grottammare lo scorso 18 maggio.

Nel 2020 la decima tappa partirà da San Salvo per arrivare a Tortoreto Lido (il 19 maggio), mentre il giorno successivo si risalirà in bicicletta a Porto Sant’Elpidio per concludere la giornata a Rimini.

L’inaugurazione della manifestazione sarà all’estero, a Budapest, mentre l’epilogo andrà in scena a Milano.

Indiscrezioni per ora che dovrebbero trovare conferma giovedì, in occasione della presentazione ufficiale dell’evento.