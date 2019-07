Ginnastica, la Mamoti parte per l’Austria. Parteciperà a Gymnaestrada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È partita questa mattina la squadra di ginnastica della Mamoti San Benedetto alla volta di Dornbirn, in Austria, dove parteciperà alla sedicesima edizione del Gymnaestrada, importante manifestazione internazionale rivolta a ogni specialità della ginnastica. Nella civettuola località del Voralberg, peraltro la decima dell’Austria per grandezza, raggiunta con un confortevole pullman messo a disposizione dalla Canali Bus di Cesarino Canali, la squadra della professoressa Monica Brandimarte prenderà parte con oltre trenta atleti a quelle che possono essere tranquillamente considerate le Olimpiadi della ginnastica coreografica.

Oltre ventimila atleti provenienti da circa cinquanta paesi sparsi in tutto il mondo, daranno spettacolo nel corso dell’intera settimana che va dal 7 al 13 luglio e avranno principalmente come teatro il gigantesco Trade Exhibition Centre, ma ci saranno anche delle esibizioni in città e in altri luoghi, come ad esempio il Birkenwiese Stadium, dove domani si svolgerà la cerimonia inaugurale. La Mamoti rappresenterà l’Italia insieme ad altre cinque società e avrà diverse occasioni per farsi ammirare, visto che la coreografia “L’incantesimo del vampiro” verrà messa in scena lunedì alle ore 12.40, martedì alle ore 16.20 e venerdì alle ore 14.20, mentre la coreografia su Venezia dal titolo “Sogno veneziano”, che è stata realizzata per celebrare i 150 della fondazione della federazione di ginnastica d’Italia, la più antica tra tutte le federazioni sportive italiane, verrà mostrata nel corso della serata dedicata alla nostra nazione, vale a dire giovedì alle ore 18.30.

In quell’occasione, tutti gli atleti e le atlete della Mamoti sfoggeranno una pregiata maglia celebrativa dell’anniversario della Fgi. Questi i nomi dei componenti della delegazione della Mamoti, capitanata dalla professoressa Monica Brandimarte. Daniela Vannicola, Benedetta Mascitti, Ester Lucidi, Ilaria Pallotti, Riccardo Damiani, Giovanni Paolo De Michele, Maria Chiara De Michele, Maya Esterazi, Nicola Giuseppe Recchioni, Edoardo Laurenzi, Alessia Offidani, Luca Bianconi, Ambra Ventura, Vittoria Pizi, Diletta Talamonti, Noemi Fares, Emanuela Di Matteo, Giada Rimoldi, Giulia Falleroni, Alice Maria Troiani, Elisa Mascetti, Giorgia Mascetti, Lucrezia Merlini, Giulia Valentini, Danilo Morelli, Beatrice Brutti, Eleonora Venieri, Sophia Cameli, Alessia Narcisi, Eleonora Aceto, Caterina Cappelletti e Davidh Corsi.