Formula Uno, uno sport o un business? L’importanza nella gestione del budget

Le Marche hanno dato i natali ad un grandissimo protagonista della velocità: stiamo parlando di Valentino Rossi, che è nato a Tavullia e che ormai si può considerare a tutti gli effetti una vera e propria leggenda vivente per quanto riguarda il motociclismo. Se gran parte degli appassionati sono focalizzati solo ed esclusivamente sul lato sportivo di sport del genere, in realtà gli equilibri di bilancio, soprattutto in riferimento al budget, la fanno da padrone.

Nel corso degli ultimi anni, anche il settore della velocità è stato investito da una rivoluzione digitale che ha inevitabilmente portato a considerare in maniera più specializzata e precisa la gestione dei costi. Ad esempio, come riportato nell’ottimo articolo realizzato dal colosso delle scommesse online Betway, un team di Formula Uno deve essere orientato ai risultati in pista, ma tutto passa inevitabilmente dalla costruzione di un budget in modo serio e responsabile.

F1, quando business e prestazioni sportive vanno di pari passo

È un concetto, quello del budget, che sembra più attinente al mondo dell’economia, ma che in realtà si riferisce anche alla F1, ormai diventata a tutti gli effetti un business. Se da una parte ci si è messo pure il Covid a incrinare i bilanci delle varie squadre, è chiaro come sia necessario mettere in atto una riduzione dei costi, partendo prima di tutto dalla costruzione di un budget efficace.

Se per un tifoso mezzo secondo di distacco sul giro può rappresentare un’enormità, probabilmente non sa che sui risultati incide anche tutta la componente economica, strettamente legata al concetto di performance e di vittoria. Il fatto di continuare in maniera costante la ricerca di nuovi sviluppi per rendere sempre più efficaci le performance delle monoposto, comporta senza ombra di dubbio degli investimenti di tutto rispetto in termini di progettazione e di realizzare delle migliorie.

Insomma, si tratta di costi di non poco conto, come messo in evidenza nel pezzo apparso sul blog sportivo L’insider, e di conseguenza è fondamentale, per ogni squadra, saper gestire in maniera corretta anche la pianificazione delle attività economiche. Come avviene l’allocazione delle risorse? A quanto ammontano e cosa indicano le stime future? Dalla risposta a queste tre semplici domande passa inevitabilmente anche buona parte del futuro sportivo di una squadra di Formula Uno.

Costi e ricavi in un team di F1

L’articolo prende in considerazione un’analisi riguardante un team non meglio dichiarato di Formula Uno e i suoi risultati nel corso della stagione 2021. Se l’andamento, dal punto di vista delle prestazioni in pista, si è manutenuto su buoni livelli di stabilità, c’è da sottolineare come debba essere svolto anche un importante lavoro di analisi in riferimento ai bilanci annuali.

I costi di produzione, in modo particolare quelli per lo sviluppo della macchina, sono composti da quattro voci che vanno a incidere pesantemente sulle spese che devono essere affrontate da parte del team. Si tratta dei costi per servizi, dei costi per salari e stipendi, dei costi per il godimento di beni di terzi e dei costi che si riferiscono all’acquisto di materie prime.

Per quanto riguarda la voce dei ricavi, dal punto di vista valutativo, la prassi è decisamente di più facile e immediata comprensione in confronto ai costi. Gran parte delle entrate che sono in capo a un team di F1, si possono trovare all’interno del conto economico e, in modo particolare, nella voce denominata “Ricavi da vendite e prestazioni”, con un’influenza del 66% sul dato complessivo. È chiaro che le entrate, quindi, variano in relazione al core business, ovvero alle competizioni e ai risultati che vengono raggiunti.