Energia 4.0 King & Queen beach volley tour in onda su Sky Sport

CIVITANOVA MARCHE – Sono stati comunicati i giorni ed orari della messa in onda delle finali dove hanno visto la visto la vittoria di Davide Benzi e Michela Lantignotti. Una massiccia presenza televisiva. Mercoledì 9 settembre dalle 18.30 sul canale 204 di Sky andrà in onda la prima delle due finali. Odeon Tv trasmetterà le due gare lunedì 14 settembre alle ore 21.30 con replica il 19 settembre alle 19,30. Il King & Queen beach volley tour andrà in onda anche all’estero grazie a TSI la televisione Svizzera Italiana che il 18 settembre alle ore 21 trasmetterà la vittoria di Benzi e Lantignotti. Senza considerare le numerose repliche su Sky Sport, la corazzata dello sport italiano. Nei prossimi giorni verranno comunicati i giorni di programmazione di Sportitalia. Da registrare lo straordinario successo mediatico l’edizione 2020 di Energia 4.0 King & Queen beach volley tour. Numeri importanti sono arrivati dalle dirette web. La pagina facebook del King & Queen beach volley tour ha avuto 23700 contatti con 7000 visualizzazioni. web tv studio 7 nella due giorni, martedì e mercoledì, ha avuto una media di 825 appassionati con un picco di 1206. Complessivamente la web tv, durante la due giorni di gare trasmesse in diretta del King & Queen beach volley tour, ha totalizzato 237.562 visualizzazioni per un tempo medio di permanenza di 2’10”. In più sono da aggiungere circa 13.500 visualizzazioni sulle pagine facebook di OA Sport e Sport2u e circa 7000 visualizzazioni sul sito OA plus. Un bel risultato soprattutto se si considera che erano due giorni feriali di settembre dove gran parte degli appassionati erano tornati al lavoro. Ma per Fulvio Taffoni ed il suo staff il risultato è più che positivo. Ennesima scommessa vinta in questa annata sportiva maledettamente compromessa dal Covid-19. Il progetto diretta web che ha consentito la trasmissione di tutte le gare sia sulla pagina facebook.com/ kingandqueenofthbeach, su www.sport2u.tv, www. radiostudio7.net/tv, canale digitale terrestre 611 studio7tv che sul bouquet di Oasport è stato premiato anche dalle moltissime recensioni degli appassionati che hanno ringraziato del prezioso servizio. Vince Civitanova Marche e la bontà ed il format del King & Queen beach volley tour.